Алине Шаманской стало плохо прямо в магазине: "Так играть с организмом больше нельзя"

Знаменитость объяснила, что с ней случилось.
Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская рассказала, что в США ей резко стало плохо прямо в магазине.
Об этом знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram-stories. Как оказалось, у Шаманской сильное переутомление, ведь полторы недели она почти не спала из-за напряженного графика и немалого количества работы.
"Так со своим организмом делать нельзя. Сейчас все было окей, а потом я встала, у меня закружилась голова, меня тошнило. Я чувствую просто очень сильную усталость. Так играть с организмом больше нельзя", — рассказала Алина.
Однако блогерша еще почувствовала последствия переутомления на себе. Шаманской стало плохо прямо в магазине, что она едва доехала домой. Алина решила отложить все дела и хорошо отдохнуть.
"Мне стало плохо в магазине. Едва доехали домой. Отменила съемки. Человек доигрался. Полторы недели работала ночью, ложилась в 6-7 утра... Чувствовала себя всемогущей... Сегодня мне организм сказал стоп", — отметила Алина.
Сейчас блогерша планирует хорошо отдохнуть. Также, чтобы снять с себя нагрузку, Шаманская будет искать няню или помощницу.
"Ныть и ловить грустную волну не планирую. Отосплюсь, начну искать няню или помощницу. И все наладится", — добавила Алина.
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