Алину Гросу раскритиковали за русизмы в песнях: певица ответила

"Ошибки" заметили в новой песне артистки.
Украинская певица Алина Гросу в Сети столкнулась с критикой.
Вскоре поклонники услышат новую песню исполнительницы, а пока она делится строчками из нового трека в своих соцсетях. В отрывке, которым Алина поделилась на своей странице в Instagram, она поет: "Я скучаю по тебе, какое солнце за эхом".
Именно в этой строке фаны заметили ошибку и обвинили артистку в том, что она использует русские песни. Молчать Гросу не стало и публично ответили на подобные комментарии. Певица отметила, что слово "эхо" в украинском языке также существует.
В ответ на сообщение поклонницы исполнительница написала сноску из словаря, с объяснениями и примерами использования этого слова.
"Пишу один раз, потому что надоело объяснять! Артист не выпускает песню, не проверив все", — отметила Гросу.
Напомним, недавно Алина Гросу взбудоражила воображение поклонников пикантными фото с пышным декольте.
Читайте также: