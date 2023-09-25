Алину Гросу раскритиковали за русизмы в песнях: певица ответила

Украинская певица Алина Гросу в Сети столкнулась с критикой.

Вскоре поклонники услышат новую песню исполнительницы, а пока она делится строчками из нового трека в своих соцсетях. В отрывке, которым Алина поделилась на своей странице в Instagram, она поет: "Я скучаю по тебе, какое солнце за эхом".

Именно в этой строке фаны заметили ошибку и обвинили артистку в том, что она использует русские песни. Молчать Гросу не стало и публично ответили на подобные комментарии. Певица отметила, что слово "эхо" в украинском языке также существует.

В ответ на сообщение поклонницы исполнительница написала сноску из словаря, с объяснениями и примерами использования этого слова.

"Пишу один раз, потому что надоело объяснять! Артист не выпускает песню, не проверив все", — отметила Гросу.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу взбудоражила воображение поклонников пикантными фото с пышным декольте.

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