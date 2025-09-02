Алину Гросу заподозрили во лжи и выдали теорию о ее "тайном сыне": реакция звезды

Алину Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу прокомментировала слухи о своем якобы тайном материнстве.

На днях артистка в своем Instagram поздравила с днем рождения младшего брата Михаила, которому исполнилось восемь лет. Под трогательным постом появился комментарий от пользователя, который заявил, что мальчик якобы не брат Алины, а ее собственный сын, которого она "отдала" на воспитание родителям.

Эта теория изрядно возмутила 30-летнюю певицу. В сторис она резко отреагировала на подобные упреки и объяснила, что они абсолютно бессмысленны.

"Объясните мне логику этой женщины. Когда родился мой брат, мне было 22, и я уже была в отношениях со своим первым мужем. Почему бы я должна была скрывать, что это мой ребенок?" — эмоционально отметила Гросу.

Алина Гросу с братом / © instagram.com/alina_grosu

Артистка подчеркнула, что очень гордится братом и не имела бы никаких причин скрывать его происхождение. Она призналась, что давно хотела бы иметь собственных детей.

"Умный, адекватный, во всем просто отличник — я не понимаю, чего бы я это скрыла? Я сама мечтаю о таких детях! Я бы уже давно хотела иметь собственных. Просто какая логика того, чтобы я скрывала?", — добавила она.

Гросу также подчеркнула, что искренне не понимает, как могла появиться такая теория. Звезда предположила, что если бы была несовершеннолетней — это было бы справедливо, однако у нее совсем другая ситуация.

Стоит отметить, что когда родился Миша, маме артистки, Анне Гросу, было уже более 50 лет, что, вероятно, и вызвало странные подозрения среди поклонников.

Сейчас Алина Гросу состоит в браке с российским актером Романом Полянским. У него от предыдущих отношений есть дочь, которую зовут Марфа.

Напомним, недавно Алина Гросу восхитила фото с родным братом. Исполнительница поздравила "родную булочку" с особенным праздником.