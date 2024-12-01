Алину Гросу застали в компании известного российского актера Романа Полянского

Украинскую певицу Алину Гросу застали в компании известного российского актера. Речь идет о Романе Полянском.

Парочку сняли на видео во время празднования какого-то события. В частности, кадры были сделаны в доме. Алина Гросу и Роман Полянский в компании друзей ставили на стол разнообразные блюда. По всей вероятности, они праздновали важный в США праздник – День благодарения. К слову, на стол они ставили мясо, похожее на запеченную индейку, а это главный атрибут события. Соответствующий ролик распространил блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Алина Гросу с Романом Полянским

Таким образом, Алина Гросу в очередной раз дала понять, что ее загадочным мужем и является Роман Полянский. Кстати, парочка начала встречаться еще до полномасштабной войны. Российское вторжение застало влюбленных в Украине. Известно, что Роман Полянский некоторое время прожил с Алиной Гросу на ее малой родине. Однако осенью 2022 года актер засветился в России, а певица официально подтвердила их разрыв.

Пара, похоже, дала отношениям второй шанс. Уже зимой 2024 года Алина Гросу объявила, что вышла замуж. Мужа певица скрывает, однако фанаты подозревали, что это Роман Полянский. Наконец, в сентябре этого года артистка побывала на званом ужине у мэра Нью-Йорка, где одна из гостей опубликовала фото Гросу с Полянским, которого назвала мужем исполнительницы. Это и стало подтверждением того, что певица вышла замуж за российского актера.

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