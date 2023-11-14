Алину Шаманскую нагло ограбили в США: "Это произошло уже в третий раз"

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская в США стала жертвой воров.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. По словам Алины, обворовали ее автомобиль. В знаменитости украли брендовые очки и подарочные карты на 200 долларов. Шаманская говорит, что воры залезли через окно. Обворовать автомобиль оказалось не сложно, ведь там сломанное окно.

Алину Шаманскую ограбили / Фото: instagram.com/shamankaa

"Это максимально неприятно, потому что произошло уже в третий раз. Авто ночью обокрали. Мои очки Versace и подарочные карты на 200 долларов. Открыть его было проще простого из-за нашего сломанного окна", — поделилась Алина.

Алину Шаманскую ограбили / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерша говорит, что не впервые стала жертвой воров. Знаменитость уже трижды грабили. До этого у блогерши украли два новых велосипеда, которые она оставила на ночь на балконе.

"Почему я сказала обокрали в третий раз? У нас есть балкончик, здесь украли у меня велосипед, я его покупала за 135 долларов. Еще один велосипед тоже украли, который подарили Артурчику. Это просто ужас", – рассказала Алина.

Алину Шаманскую ограбили / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно певца Олега Винника ограбили. У исполнителя украли немалую сумму средств и угрожали ему расправой.

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