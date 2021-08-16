Алисса Милано поделилась редким фото со своей второй свадьбы

Актриса отпраздновала 12-летие брака с Дэвидом Баглиари.

Американская актриса Алисса Милано отпраздновала "никелевую свадьбу" со своим вторым мужем Дэвидом Баглиари.

В день годовщины брака знаменитость решила вспомнить церемонию и пересмотрела фотографии с радостного события. В фотоблоге звезда сериала "Зачарованные" запостила снимок, на котором появилась в белом платье с любимым. Пару сфотографировали за мгновение до поцелуя.

Алисса Милано с мужем Дэвидом Баглиари / instagram.com/milano_alyssa

"12 лет назад сегодня я вышла замуж за этого парня. 12 лет! Я понятия не имела, что буду любить его сейчас даже больше, чем тогда. Но это так. Он мое зеркало, и я так сильно выросла в его свете. Я тебя люблю, Дэвид ", — адресовала трогательные слова избраннику актриса.

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Заметим, Алисса Милано дважды была замужем. Так, 1 января в 1999 году актриса вышла замуж за Синджайя Тейта — участника музыкального коллектива Remy Zero. Впрочем, брак распался в ноябре того же года. 15 августа в 2009-м звезда вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари.

Алисса Милано с мужем (2010 год) / Associated Press

До свадьбы пара встречалась 3 года. В 2011-м у них родился сын Майло, а в 2014-м — дочь Елизабелла.

Напомним, не так давно 48-летняя Алисса Милано показалась с сединой. Актриса продемонстрировала, как выглядит без окрашивания волос.

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