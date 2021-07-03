Алисса Милано призналась в своей зависимости от лекарственных препаратов

Алисса Милано призналась в своей зависимости от лекарственных препаратов

Актриса долгое время принимает лекарства от психических расстройств.

Американская актриса Алисса Милано рассказала фанатам о своих психических расстройствах и призналась, что зависима от лекарств.

На своей странице в Instagram звезда добавила видео, в котором ответила фолловерам на едкие комментарии относительно ее состояния здоровья. Так, в Сети один пользователь спросил у знаменитости, не забыла ли она снова выпить свои лекарства. На что Алисса решила признаться, что она страдает от психических расстройств.

"Я принимаю лекарства каждый день. У меня тревожность, сложный посттравматический стресс и паническое расстройство, поэтому я принимаю лекарства, поскольку мне нравится быть функциональной", — рассказала актриса.

В подписи к видео Милано отметила: "Можем ли мы попробовать уйти от легкомысленного использования языка, свойственного психическому здоровью, используя его в качестве описания или оскорблений?".

Напомним, ранее Алисса Милано показала, как выглядит без окрашивания волос. Актриса запостила фото, где появилась с сединой и с легким макияжем.

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