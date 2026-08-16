Алисса Милано восхитила фото с мужем и детьми в 17-ю годовщину брака: как менялись супруги

Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

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Голливудская актриса Алисса Милано отпраздновала 17-ю годовщину бракосочетания со спортивным агентом Дэвидом Буглиари.

По случаю годовщины знаменитость опубликовала в Instagram редкие семейные фото, на которых показала, как в течение многих лет менялась их семья. На кадрах супруги позируют вместе с двумя детьми, а также нежно обнимаются.

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В то же время Милано посвятила мужу щемящее признание об их совместной жизни. Актриса вспомнила, что за 17 лет супруги они успели пережить немало — от рождения детей и строительства дома до потерь близких и пандемии.

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Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

«17 лет в браке. За это время мы вместе прожили около 46 жизней. Мы создали двух невероятных людей. Построили дом. Потеряли близких. Пережили пандемию. Вырастили собак. Пережили действительно тяжелые времена, невероятно прекрасные моменты и все те ужины, из которых, как оказалось, действительно и состоит брак», — написала Алисса.

Актриса также призналась, что особенно ценит в муже его способность принимать ее изменения и поддерживать новые увлечения. Она осознала, что именно Дэвид был той же опорой во всех ее начинаниях.

Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

«Пожалуй, больше всего я люблю в тебе то, что ты постоянно находишь новые способы любить меня. За 17 лет я сильно изменилась. У меня появлялись новые представления о том, кто я и чем желаю заниматься. Я решала, что хочу писать, рисовать, за что-то бороться, учиться вещам, о которых вообще не должна знать, как это делать. Ты просто оставляешь место для новой версии меня — будто все это время знал, что она появится. Это очень особый вид любви», — поделилась звезда.

В конце поздравления Милано назвала мужа своим «отражением» и «домом» и призналась, что даже после 17 лет продолжает его узнавать. И добавила, что не представляет своей жизни без Дэвида.

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Алисса Милано с мужем и детьми / © instagram.com/milano_alyssa

Алисса Милано с мужем / © instagram.com/milano_alyssa

«Нет человека, с которым я хотела бы больше разделять прекрасные моменты. И сложные тоже. Или просто сидеть рядом на диване, пока мы оба листаем ленту в телефоне и время от времени показываем друг другу видео с собаками в TikTok. Через 17 лет ты все еще мое отражение. Мой дом. И, как ни странно, после всего этого времени до сих пор человек, который я продолжаю узнавать. Ты невероятно прекрасен», — подытожила актриса.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук также поздравляла мужа-иностранца с днем рождения и показала, какой праздник для него организовала.

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