Алисса Милано / © Associated Press

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Голливудская актриса Алисса Милано впервые за долгое время показалась с мужем и сразу двумя детьми.

Семейным фото звезда сериала «Зачарованные» поделилась в своем Instagram. Артистка показала, как они вместе праздновали День благодарения. Актриса с мужем, агентом Дэвидом Булгиари, сыном Майло и дочерью Элизабеллой позировала на фоне океана. Семья надела светлый пляжный наряд. Атмосферности фото прибавляли зажженные факелы и свечи. Что касается угощений, то актриса с семьей наслаждалась легкими закусками.

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В День благодарения Алисса Милано произнесла особенные слова благодарности. Актриса дала понять, что в каждом событии пытается искать позитив. Кроме того, она радуется тому, кто присутствует в ее жизни, и благодарна семье, что та рядом.

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Алисса Милано с мужем и детьми / © instagram.com/milano_alyssa

«Я благодарна за дождь еще до того, как он прольется. Я благодарна за восходящее и заходящее на глазах солнце. Я благодарна этим детям за то, что они лучшие, что у нас есть. Я благодарна всей своей семье за то, что они подхватывают шутку даже тогда, когда совсем не до смеха. Я благодарна своим друзьям, которые находили меня снова и снова. Я благодарна тебе за то, что ты до сих пор здесь со мной. С Днем благодарения!» — отметила актриса.

Отметим, Алисса Милано уже 17 лет проживает в браке с Дэвидом Булгиари. Вместе супруги воспитывают двоих детей — 15-летнего Майло и 12-летнюю Элизабеллу.

Напомним, недавно жена голливудского актера Брюса Уиллиса на редком фото показала их дочерей. Модель Эмма Хеминг похвасталась, как с ними отдыхает в Австрии.

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