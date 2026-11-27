- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Алисса Милано восхитила редким фото с мужем и детьми: как выглядит семья актрисы
Звезда сериала «Зачарованные» показала, как в кругу семьи провела День благодарения.
Голливудская актриса Алисса Милано впервые за долгое время показалась с мужем и сразу двумя детьми.
Семейным фото звезда сериала «Зачарованные» поделилась в своем Instagram. Артистка показала, как они вместе праздновали День благодарения. Актриса с мужем, агентом Дэвидом Булгиари, сыном Майло и дочерью Элизабеллой позировала на фоне океана. Семья надела светлый пляжный наряд. Атмосферности фото прибавляли зажженные факелы и свечи. Что касается угощений, то актриса с семьей наслаждалась легкими закусками.
В День благодарения Алисса Милано произнесла особенные слова благодарности. Актриса дала понять, что в каждом событии пытается искать позитив. Кроме того, она радуется тому, кто присутствует в ее жизни, и благодарна семье, что та рядом.
«Я благодарна за дождь еще до того, как он прольется. Я благодарна за восходящее и заходящее на глазах солнце. Я благодарна этим детям за то, что они лучшие, что у нас есть. Я благодарна всей своей семье за то, что они подхватывают шутку даже тогда, когда совсем не до смеха. Я благодарна своим друзьям, которые находили меня снова и снова. Я благодарна тебе за то, что ты до сих пор здесь со мной. С Днем благодарения!» — отметила актриса.
Отметим, Алисса Милано уже 17 лет проживает в браке с Дэвидом Булгиари. Вместе супруги воспитывают двоих детей — 15-летнего Майло и 12-летнюю Элизабеллу.
Напомним, недавно жена голливудского актера Брюса Уиллиса на редком фото показала их дочерей. Модель Эмма Хеминг похвасталась, как с ними отдыхает в Австрии.