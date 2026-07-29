"Алкогольная карьера": Потап и Настя шокировали заявлением о выступлениях под хмельком в разговоре с россиянином

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

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Рэпер и продюсер Потап вместе с певицей Настей Каменских рассказали о непростых отношениях с алкоголем.

Парочка сделала это в разговоре с россиянином, музыкантом Grey Wiese (Сергеем Григорьевым-Апплоновым). Компания специально собралась в гримерке, чтобы поговорить об алкогольных привычках. Потап даже продемонстрировал бутылку откупоренного виски, который, вероятно, пробовал еще до выхода на сцену в Юрмале. Именно там на фестивале Лаймы Вайкуле дуэт недавно наделал шума своим выступлением и опозорился перед Пугачевой с Галкиным в зале.

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Самое громкое признание прозвучало от Насти Каменских. Певица без стыда вспомнила, что на пике популярности могла позволить себе выпить немало алкоголя перед концертом и при этом, по ее словам, оставалась абсолютно трезвой. Фрагмент разговора появился в TikTok-аккаунте mimix_video.

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Потап

«Когда я пила, то алкоголя было в десять раз больше. У меня всегда был мужской коллектив. Перед концертом, конечно. Пила все: коньяк, виски, водку. Я во всех интервью говорила, что пила и теперь вся моя алкогольная карьера вылезет наружу. Но при этом у меня прекрасный вид. А сейчас у Леши маленькая чекушка, которую даже стыдно показать», — издала артистка.

Однако Потап нецензурно обратился к Каменских и резко заметил, что его коллега когда-то действительно не сдерживала себя в количестве алкоголя за кулисами. Более того, он обобщил это на весь шоу-бизнес, назвав его представителей «продажными алкоголиками».

Настя Каменских и Grey Wiese

«Она могла выпить стакан и не быть пьяной. И после этого шла выступать. Могла спокойно выпить водки с томатным соком и при этом оставалась настоящей леди. Таков уж шоу-бизнес — продажные алкоголики», — добавил скандальный рэпер.

Напомним, недавно Потап и Настя Камесских оскандалились циничными условиями для возвращения на Родину и высмеяли новые цены на проезд в Украине.

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