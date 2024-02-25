Алла Костромичева честно ответила, планирует ли возвращаться в Украину

В настоящее время ведущая находится в Пуэрто-Рико вместе с детьми и мужем-иностранцем.

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов, Алла Костромичева поделилась своими планами на будущее.

Так, у себя на странице в Instagram Алла ответила на один из самых популярных вопросов ее подписчиков о переезде из-за границы на родину. В частности, модель отметила, что еще с 2009 года проживает за пределами Украины и прилетала домой только по рабочим делам.

"Очень много таких вопросов. Дорогие мои, я с 2009 года жила в Нью-Йорке и приезжала в Киев только на съемки проектов", - написала Костромичева.

Алла Костромичева / Фото: instagram.com/alla

Знаменитость также призналась, что за последнее время она эмигрировала из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико, где находится с мужем, бизнесменом Джейсоном Капоне и их двумя детьми. В частности, Алла отметила, что ее родившаяся за границей дочь еще на грудном вскармливании. Поэтому, несмотря на тоску по дому, она не сможет вернуться в Украину.

"В 2020 году во время ковыда мы с мужем переехали в Пуэрто-Рико, где родилась Аврора (дочь - прим. ред.). Я все еще кормлю ее грудью. Я очень скучаю, но объективно пока это невозможно", - добавила Алла.

Напомним, недавно Алла Костромичева порадовала поклонников семейным контентом. В частности, модель показала редкие кадры с мужем и заметно подросшим сыном.

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