Алла Костромичева показала редкое фото с мужем-иностранцем и заметно подросшим сыном

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов, Алла Костромичева порадовала поклонников семейным контентом.

Так, на странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию со своим возлюбленным, бизнесменом Джейсоном Капоне. На изображении модель также держит сына на руках на фоне небоскребов.

К слову, летом прошлого года Алла стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвала Авророй. Так, поклонники знаменитости поинтересовались, нет ли ревности у ее старшего сына к сестре. Звезда призналась, что в их семьи такого нет. И поделилась своим секретом, как избегать детских капризов в этом случае. В частности, Костромичева советует уделять внимание и давать одинаковое количество любви обоим детям.

Алла Костромичева с мужем и сыном / Фото: instagram.com/alla

"Обожает. Самое главное давать старшему достаточно любви и брать на ручки", - поделилась Алла.

Также модель призналась, что сейчас вместе с детьми и мужем они находится на территории США в Пуэрто-Рико.

Алла Костромичева / Фото: instagram.com/alla

Напомним, недавно редкой фотографией со своим мужем делилась украинская актриса Анна Кошмал. Они с возлюбленным предстали в одинаковых образах.

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