Алла Костромичева показала редкое романтическое фото со своим мужем

Известная модель Алла Костромичева не привыкла афишировать свою личную жизнь.

В частности, она редко радует своих поклонников снимками, на которых изображены со своим любимым – бизнесмен Джейсоном Капоне.

Впрочем, звезда решила сделать исключение. В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с мужем. Снимок был сделан в Амальфе, где в настоящее время супруги находятся на отдыхе.

Алла Костромичева с мужем / Фото: instagram.com/alla

В комментариях поклонники Аллы засыпали ее комплиментами. А вот блогер и ведущий Алексей Дурнев не сдержался и решил пошутить над парочкой. Он написал, что Алла – копия отца. Под папой блогер имел в виду мужа Костромичевой.

Отметим, Алла Костромичева замужем более шести лет и воспитывает сына Сальваторе, которому в ноябре исполнится семь лет.

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