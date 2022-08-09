Алла Костромичева показала редкое романтическое фото со своим мужем

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов, Алла Костромичева порадовала поклонников новым романтическим снимком.
Известная модель Алла Костромичева не привыкла афишировать свою личную жизнь.
В частности, она редко радует своих поклонников снимками, на которых изображены со своим любимым – бизнесмен Джейсоном Капоне.
Впрочем, звезда решила сделать исключение. В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с мужем. Снимок был сделан в Амальфе, где в настоящее время супруги находятся на отдыхе.
В комментариях поклонники Аллы засыпали ее комплиментами. А вот блогер и ведущий Алексей Дурнев не сдержался и решил пошутить над парочкой. Он написал, что Алла – копия отца. Под папой блогер имел в виду мужа Костромичевой.
Отметим, Алла Костромичева замужем более шести лет и воспитывает сына Сальваторе, которому в ноябре исполнится семь лет.
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