Алла Костромичева с большим округлым животиком объявила о второй беременности

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов Алла Костромичева поделилась с поклонниками очень радостными новостями.

Знаменитость в День матери опубликовала в Instagram интересное фото. На снимке Алла показалась с большим округлым животиком. Таким образом Костромичева официально подтвердила, что ждет рождения второго ребенка.

"Мы ожидаем второго ребенка. Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучший мир", — написала Алла.

Алла Костромичева во второй раз беременна / Фото: instagram.com/alla

В общем, слухи о второй беременности Костромичевой появились еще месяц назад. Модель рекламировала капроновые колготки, и подписчики заметили у нее округлый животик. Однако Алла только через месяц официально объявила о второй беременности.

Отметим, Алла Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают сына Сальваторе, которому сейчас семь лет.

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