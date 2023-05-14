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Алла Костромичева с большим округлым животиком объявила о второй беременности

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
1 мин
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Алла Костромичева с большим округлым животиком объявила о второй беременности

Алла Костромичева во второй раз беременна / Фото: instagram.com/alla

Модель уже воспитывает 7-летнего сына.

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов Алла Костромичева поделилась с поклонниками очень радостными новостями.

Знаменитость в День матери опубликовала в Instagram интересное фото. На снимке Алла показалась с большим округлым животиком. Таким образом Костромичева официально подтвердила, что ждет рождения второго ребенка.

"Мы ожидаем второго ребенка. Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучший мир", — написала Алла.

Алла Костромичева во второй раз беременна / © instagram.com/alla
Алла Костромичева во второй раз беременна / Фото: instagram.com/alla

В общем, слухи о второй беременности Костромичевой появились еще месяц назад. Модель рекламировала капроновые колготки, и подписчики заметили у нее округлый животик. Однако Алла только через месяц официально объявила о второй беременности.

Отметим, Алла Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают сына Сальваторе, которому сейчас семь лет.

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Дата публикации
Просмотры
187
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