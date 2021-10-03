Алла Костромичова рассекретила свою фобию

Модель боится летать.

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов, Алла Костромичова рассекретила свой страх.

Так, у знаменитости есть аэрофобия — страх полетов. Об этом она рассказала в программе "Світське життя".

"Могу плакать в самолете, держаться, просить незнакомых людей со мной разговаривать, пью даже успокоительное, это просто таки проблема", — призналась звезда.

Впрочем, несмотря на это, Алла решилась прыгнуть с парашютом. Знаменитость поделилась, что ей не было несколько страшно, поскольку полет длится очень мало времени.

"Это настолько быстро, что твой мозг не понимает, что происходит, он выключается, 40 секунд свободного падения, лицо дергается, 250 км/ч воздуха и просто ты. Когда я прыгала с парашютом, я пообещала, что на следующий уикенд я вернусь и буду уже прыгать без инструктора, но этого не произошло, уже наверное и сезон закончился", — поделилась телеведущая.

Напомним, Маша Ефросинина вспомнила свою ужасную фотосессию для журнала ELLE. В 2006 году ведущая полетела в Нью-Йорк, но съемки оказались провальными.

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