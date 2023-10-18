Алла Кудлай показала 28-летнюю Нину Матвиенко вместе с мужем на архивном фото

Народная артистка Украины Алла Кудлай поделилась архивной фотографией, сделанной на ее свадьбе с первым мужем 48 лет назад.

На странице в Facebook исполнительница запостила раритетный снимок, на котором изображена покойная легендарная украинская певица Нина Матвиенко, которой тогда было 28 лет. На снимке она предстает вместе с мужем Петром.

Обе народные артистки в то время пели в хоре имени Веревки:

"Пересматривая архив, нашла фото своей свадьбы... Воспоминания, воспоминания, воспоминания... Мы были молодыми и вся жизнь была впереди... На фото девушки из хора им. Г. Веревки и покойная Нина Матвиенко со своим мужем Петром... Не верится, грустно... Светлая и вечная память Ниночке", – подписала фотографию Алла Кудлай.

Алла Кудлай показала Нину Матвиенко с мужем на архивном фото

Поклонники сопроводили эту фотографию комментариями, исполненными сочувствий и печали:

Какая она была красавица, Господь подарил и красоту, и талант! Царство Небесное

Она была воплощением украинки – настоящей женщины, красивой, доброй, справедливой, верной!

Очень скучаем, она была неотразима!

Напомним, что Нина Митрофановна Матвиенко скончалась 8 октября. Через несколько дней, 10 октября ей должно было исполниться 76 лет. 11 октября легенду провели в последний путь. С ней простились в Национальной Филармонии Украины. Похоронили исполнительницу на Зверинецком кладбище.

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