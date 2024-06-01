Алла Кудлай призналась, где находится ее сын и невестка с внуками во время войны

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала о своей семье и их жизни во время полномасштабного вторжения.

Так, исполнительница призналась, что вместе с сыном Максимом находится сейчас в Киеве и еще с начала войны решила оставаться в столице. Тем временем жена сына с детьми из-за опасности в Украине выехала в Великобританию. По словам Аллы, внуки и невестка, певица Марта Спиженко, очень творческие. В частности, они все поют и часто принимают участие в различных конкурсах за рубежом.

Алла Кудлай с внуками

"Они (невестка с внуками - прим. ред.) поехали в Англию и там остались. С начала войны они приезжали только раз на две недели. Очень скучаю по своим внукам, четырехлетнему Андрюше и Уляшке, которой 10 лет будет. И конечно, за своей невесткой Мартой Спиженко, моей красавицей и певучим соловьем. У нее невероятный тембр голоса. Ульяна и Андрюша также поют", - рассказала певица в интервью Rostyslove Production.

Алла Кудлай с сыном и невесткой

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко рассекретила, где находятся ее родные братья во время войны и чем занимаются.

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