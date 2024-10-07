Алла Кудлай призналась, как с крестницей Настей Каменских общается во время войны

Певица рассказала также об отношениях с кумой.
Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала об отношениях со своей крестницей, певицей Настей Каменских.
Так, Алла Петровна откровенно призналась, что любит слушать песни крестной дочери и является ее поклонницей. Как говорит исполнительница, больше фаворитов среди украинских артистов у нее нет. Кроме того, Кудлай отмечает, что общается со звездой по телефону. Таким же образом она поддерживает связь и с кумой, мамой Каменских Лидией. Однако больше подробностей ни их встреч, ни общения народная артистка не стала раскрывать.
"Мне нравится (из украинских артистов – прим.ред.) Настя Каменских. Лида звонила мне и Настя тоже раньше немного", — рассказала Кудлай в комментарии "Люкс ФМ".
Интересно, что раньше Алла Кудлай говорила, что почти не общалась с Настей. Поэтому, вероятно, отношения исполнительницы со звездной крестницей все же со временем наладились.
Напомним, недавно певица Алла Кудлай рассекретила размер своей пенсии и почему не проводит больших шоу. Также знаменитость призналась, есть ли у нее дополнительные источники дохода.
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