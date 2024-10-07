Алла Кудлай призналась, как с крестницей Настей Каменских общается во время войны

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала об отношениях со своей крестницей, певицей Настей Каменских.

Так, Алла Петровна откровенно призналась, что любит слушать песни крестной дочери и является ее поклонницей. Как говорит исполнительница, больше фаворитов среди украинских артистов у нее нет. Кроме того, Кудлай отмечает, что общается со звездой по телефону. Таким же образом она поддерживает связь и с кумой, мамой Каменских Лидией. Однако больше подробностей ни их встреч, ни общения народная артистка не стала раскрывать.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мне нравится (из украинских артистов – прим.ред.) Настя Каменских. Лида звонила мне и Настя тоже раньше немного", — рассказала Кудлай в комментарии "Люкс ФМ".

Интересно, что раньше Алла Кудлай говорила, что почти не общалась с Настей. Поэтому, вероятно, отношения исполнительницы со звездной крестницей все же со временем наладились.

Напомним, недавно певица Алла Кудлай рассекретила размер своей пенсии и почему не проводит больших шоу. Также знаменитость призналась, есть ли у нее дополнительные источники дохода.

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