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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Алла Кудлай рассекретила, где сейчас мама Насти Каменских и поддерживают ли они связь

Певица крестила Каменских и уже давно дружит с кумой.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Алла Кудлай, Лидия Каменских

Алла Кудлай, Лидия Каменских

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала подробности дружбы со своей кумой Лидией Каменских.

Исполнительница уже долгое время общается с мамой Насти Каменских и поддерживает с ней связь до сих пор. По словам Аллы Кудлай, история их дружбы началась еще со времен работы в одном коллективе — Хоре имени Г. Веревки. Впоследствии они стали кумовьями и любили проводить время вместе на отдыхе. Однако певица говорит, что сейчас их общение все же уменьшилось из-за проживания Лидии Каменских в Испании.

Алла Кудлай и Лидия Каменских

Алла Кудлай и Лидия Каменских

"С Лидой Каменских мы работали в Хоре имени Г. Веревки, вместе выезжали на гастроли, жили в одной комнате. Делили кусок хлеба пополам. Со временем стали кумовьями. Я крестная Насти Каменских. Дружим до сих пор, ездили с Лидой отдыхать вместе и в Трускавец, и в Одессу. Она сейчас в Испании, поэтому звоним друг другу очень редко. В общем мои подруги — это невероятные женщины. А если говорить в целом о дружбе как таковой, то я очень люблю песню Павла Зиброва и Гарика Кричевского "Вірні друзі", - отметила Алла Кудлай в интервью "Апострофу".

Напомним, недавно певица KOLA показала невиданные фото со свадьбы с мужем, который живет за границей.

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