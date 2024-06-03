Алла Кудлай рассказала о последней встрече с Ниной Матвиенко и чему ее научила покойная артистка

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала о дружбе с певицей Ниной Матвиенко и реакции на ее смерть.

Так, исполнительница вспомнила, как она начинала свою певческую карьеру в хоре им. Г. Веревки, где с ней пела Нина Матвиенко. Как признается Алла Кудлай, в свое время легендарная артистка изрядно повлияла на нее. В частности, учила пению, помогала с костюмами и делилась рецептами любимых вкусностей.

"Я пришла в коллектив хора им. Г. Веревки. Мы с Ниной Матвиенко, которая была солисткой, всегда общались, она меня учила. Очень она мне помогала и песни давала. Даже художницу свою дала, которая сделала для меня первый костюм с головным убором. Она много дала мне народных песен. К примеру "Ішло дівча лучками". Я сделала аранжировку и выполняла в своем бенефисе. Она такая искренняя была. Я до сих пор пеку пирог по ее рецепту из песочного теста и вспоминаю ее добрым словом", - рассказала певица в интервью Rostyslove Production.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

Алла Кудлай также вспомнила, как последний раз виделась с легендарной певицей на благотворительном концерте. Как признается исполнительница, она потом долго не могла прийти в себя после смерти звезды.

"Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала грустное известие, я очень плакала. Потому что вот виделась с Ниной, а больше ее нет", - с грустью добавила артистка.

Отметим, Нина Митрофановна Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Через несколько дней, 10 октября ей должно было исполниться 76 лет.

Напомним, недавно Алла Кудлай рассекретила, где находится ее сын и невестка с внуками. К тому же знаменитость поведала об их талантах.

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