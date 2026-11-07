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Дата публикации
Категория
Гламур
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Алла Кудлай уехала из квартиры в Киеве: где сейчас живет певица и что ее спасает во время блекаутов

Народная артистка Украины уже несколько лет не проживает в собственной столичной квартире.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Алла Кудлай

Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай временно переехала из квартиры в Киеве.

Так, более 30 лет назад артистка приобрела собственное имущество — трехкомнатный дом в столице с видом на Днепр. Однако с приходом полномасштабного вторжения 72-летняя звезда уехала за город. Там она проживает в семейном гнездышке сына Максима Кудлая.

На проекте «Наодинці з Гламуром» мужчина рассказал, что вместе с мамой пережидает непростые времена с выключением воды и света. По состоянию на данный момент у семьи нет запасного плана в случае резкого ухудшения ситуации и они надеется на лучшее.

«Мы живем за городом. После начала полномасштабной войны забрал маму к себе в частный дом. Живем вместе. Будем молиться, чтобы скорей закончилась эта война», — рассказал Максим Кудлай в разговоре с Анной Севастьяновой.

Алла Кудлай с сыном Максимом

Алла Кудлай с сыном Максимом

В то же время Максим рассказал, что дом снабжен всем необходимым для комфортной жизни во время блекаутов. В частности, они приобрели генератор и пользуются камином, который их не раз выручал в морозы.

«Зима показала, что нужно готовить сани летом. У нас есть генератор, камин. Запаслись дровами. В прошлом году камин очень сильно спас, потому что 12 дней сидели без тепла, когда сломался котел», — добавила звездная семья Кудлай.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская призналась, как спасается во время отключения воды и света и чем запасается.

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