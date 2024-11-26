Алла Кудлай впервые за длительное время показала своего 47-летнего сына: как он выглядит

Певица публично обратилась к единственному нащадку.
Народная артистка Украины Алла Кудлай впервые задолго поделилась семейным контентом.
Так, на днях артистка трогательно поздравила своего единственного сына Максима с днем рождения. В праздничный день она опубликовала редкое фото с именинником.
В своем обращении к имениннику Алла Кудлай пожелала ему здоровья, счастья и скорейшего воссоединения с детьми и женой, которые сейчас находятся за границей из-за войны. И к тому же в который раз напомнила Максиму, что для нее он всегда останется ребенком.
"Максимчик, мой дорогой сыночек! Поздравляю с днем рождения! Будь здоров и счастлив! Сколько бы тебе лет не было, ты всегда, всегда мой ребенок. Проросло посеянное зерно, мы с тобой, родной мой, семья… Да хранит Господь тебя и твою семью везде и всюду, а детки и жена Марточка как можно скорее вернутся домой, в мирную Украину! С днем рождения, сыночек!", — растрогала исполнительница.
Напомним, недавно Алла Кудлай делилась, где проживает ее сын Максим во время войны и какими уникальными талантами обладают ее невестка и внуки.
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