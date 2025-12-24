Алла Кудлай высказалась о внуках за границей и почему не может поехать к ним: "Мне так жаль"

Алла Кудлай

Реклама

Народная артистка Украины Алла Кудлай рассказала о жизни внуков в Англии и почему не наведывается к ним.

Артистка призналась, что ее двое внуков вместе с невесткой Мартой Спиженко живут в Англии, и разлука с семьей дается ей крайне тяжело. По словам Кудлай, больше всего болит сердце за детей, которые вынуждены расти вдали от дома. Алла Кудлай в интервью blik.ua рассказала, что ее внук Андрюша уже пошел в школу и имеет хороший голос, а внучка-школьница Ульяна достигла свободного уровня владения английским языком. Последний раз вся семья приезжала в Украину в 2023 году.

«Мне так жаль, что я не могу поехать с ней (невесткой Мартой Спиженко — прим. ред.) где-то на концерте спеть. И детей жаль. Ульяна, когда выезжали они отсюда, все повторяла: „Я никуда не поеду из дома“. Внуку Андрюше сейчас пять лет, а Ульяне уже 10-ть. Андрюша очень хорошо поет и уже ходит в школу. А Ульяна свободно на английском языке разговаривает. Они все вместе приезжали сюда в 2023 году. Были две недели, как один день пролетели. И снова прощание, и снова слезы. Ну потому что трудно моим на чужбине. Всем трудно», — поделилась артистка.

Реклама

Алла Кудлай и внуки

Несмотря на сильное желание быть рядом с родными, сама Алла Кудлай пока не решается на дальнюю дорогу. Причина — страх сложных переездов и физическая нагрузка, которую, по ее словам, ей уже трудно выдержать. Поэтому рождественские праздники Алла Кудлай проведет в Украине. Впрочем, без поздравлений внуки не останутся — певица планирует быть с ними на связи онлайн.

«Боюсь, что дорогу не осилю. Я привыкла, что меня за руку водят, а тут тысяча пересадок, поезда опаздывает, на самолет не успеваешь. То не дорога, то ужас. Все не для людей сделано. И я боюсь, что этого не выдержу. Поэтому буду поздравлять внуков с Рождеством онлайн, что уж сделаешь», — добавила звезда.

Напомним, недавно актер Тарас Цимбалюк приехал на Рождество к родителям и показал подготовку к особому семейному ужину.