Алла Кудлай загадочно высказалась о личной жизни и где сейчас живет: "Заработала на квартиру"

Алла Кудлай

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Народная артистка Украины Алла Кудлай впервые за долгое время высказалась о личной жизни.

Так, в интервью для "Сніданку з 1+1" Алла Петровна на вопрос о возлюбленном лаконично, но загадочно ответила: "Не скажу". Кроме того, мастерски уклонилась от ответа и во второй раз уже с помощью строк из песни: "То все тайна, то все тайна, де гуляла дівка файна. Де гуляла, з ким бувала і коли".

Зато Кудлай, которой на днях исполнился 71 год, рассказала об имуществе в Киеве. Как оказалось, певица уже давно владеет квартирой возле Днепра и не скрывает, что купила ее за свой счет более 30 лет назад. К слову, из квартиры звезды открывается невероятный вид, которым, по словам Аллы Петровны, она любуется каждый день. Более того, жизнь возле Днепра позволяет ей регулярно заниматься любимым хобби — плаванием с ластами.

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Алла Кудлай / © пресс-служба канала "1+1"

"Заработала на квартиру. В 1994 году вышла моя пластинка "Роксолана" и я получила 18 тысяч. Я заплатила за эту трехкомнатную квартиру. Но вид из окна... Я всегда выхожу и молюсь на Лавру, Выдубицкий монастырь. И, конечно, как только начинается сезон, беру ласты и перехожу дорогу. Плыву к мосту Патона и обратно", — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно певец Олег Винник назвал "домом" иностранную страну и раскрыл правду о своем гражданстве.