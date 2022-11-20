Алла Мазур показалась на фоне обгоревшего трансформатора одной из подстанций, в которую попали оккупанты

Ведущая ТСН Алла Мазур побывала на месте попадания российских ракет по нашим электростанциям.

На странице в Instagram ведущая поделилась жуткими кадрами обгорелого трансформатора, который является "сердцем" каждой подстанции:

"Увидела своими глазами, почему так сложно ремонтировать обстрелянные рашистами наши энергосети. Вот этот обгоревший великан, как из космической саги – трансформатор, сердце каждой подстанции. После таких "ранений" восстановить его практически невозможно. Изготовить новый – это 12-18 месяцев: такого времени у нас нет, зима уже здесь. Поэтому наши ищут такие штуки за границей. А их еще и надо как-то привезти — по железной дороге…" – поделилась ведущая.

Алла Мазур встретилась с главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, который для ТСН рассказал и показал все это на одной из подстанций, которая подвергается обстрелам российскими оккупантами особенно часто, потому что "она важна". Где именно она находится, Мазур не стала указывать в рамках безопасности.

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Также ведущую поразило, с какой преданностью ребята-энергетики работают на холоде, чтобы починить последствия нанесенных оккупантами разрушений:

"Но наши ребята-энергетики действительно работают почти непрерывно, в несколько смен, в мороз и снег. Мы даже пока говорили, подмерзли изрядно. А они на верхотуре что-то там стучат, режут холодный металл, сваривают... Понимая, что может прилететь снова. Вся надежда на их упрямство. Поблагодарила от всех нас", — поделилась ведущая.

Кроме того Алла Мазур объяснила, почему у кого-то свет в домах выключают чаще, у кого-то — реже:

"Почему одни дома могут отключать чаще, а другие реже, хоть они и в одинаковых условиях: что нас так раздражает. Когда аварийно надо снизить напряжение в сети, чтобы оно не развалилось — вырубают прежде тех, кто "ест" больше: целыми узлами. Если вы на линии, где много крупных потребителей и нет критической инфраструктуры – дом будут выключать чаще”, – объяснила ведущая.

Алла Мазур также поделилась лайфхаком: "Когда появляется наконец-то электричество — от радости не надо включать все сразу: и кондиционер, и компьютер, и стиралку, и плиту, и бойлер, и свет в каждой комнате... Так мы и сигнализируем: вот здесь "едят" электричества больше всего".

Напомним, ведущий ЖВЛ на ТЕТ Никита Добрынин ранее рассказал, как вместе с семьей экономит электроэнергию.

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