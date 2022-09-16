Алла Мазур празднует день рождения: звезда заинтриговала переменами во внешности

Уже по доброй традиции Алла Мазур в свой день рождения вышла на связь в соцсетях и записала видеообращение.

Алла Мазур поблагодарила каждого за поддержку Родины и подчеркнула, что эти полгода войны дали ощущение необъятной любви к украинцам. Также Алла обратилась с особыми словами к тем, у кого свой, критический отсчет времени с момента обнаружения онкоболезни:

"Обнимаю вас с верой и молитвами! Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного — воли. И воли выбирать свое отношение к обстоятельствам. Рак излечим. Знайте это. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут.

Еще один мой день рождения, когда хочется искренне поблагодарить вас, друзья! За то, что мы – вместе. За то, что поддерживаем друг друга – здесь, в нашей израненной, но несгибаемой Украине. Эти полгода доставшихся нам страшных испытаний подарили еще и чувство необъятной любви! К фантастическим людям моей страны, которые, возможно, еще и до конца не осознали: насколько сильны, бесстрашны, сердечны, любят… Итого — мы непременно победим! И не просто все отстроим, а сделаем лучше, чем было. Но сейчас – боремся за жизнь каждого. Наших отважных воинов. Наши дети и взрослые. И сегодня я хочу особо поддержать тех, у кого свой критический отсчет времени: с момента выявления онкоболезни. Обнимаю вас – с верой и молитвами! Помните: у человека можно отобрать все, кроме одного – свободы. И воли выбирать свое отношение к обстоятельствам – тоже. Рак излечим. Знайте это. Не молчите о своем диагнозе! И не бойтесь обращаться за помощью. Силы прибудут. Волосы восстановятся и будут еще лучше. Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри – и даже задумалась о варианте длиннее)) Друзья, я знаю, как невероятно трудно бороться с болезнью сейчас. Когда разрушены больницы. Обрезанные пути. Не хватает лекарств… Но и в этой ситуации – мы можем протянуть руку друг другу. Поставки лекарств, которые по потребностям этого года закупило государство – ожидаются начиная с ноября и до конца года. Многие онкоцентры — сейчас выживают за счет гуманитарки. Поэтому я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Фармацевтические компании и сети аптек мира, — не прекращайте ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСТАЧКИ лекарств в Украину! Особая потребность сейчас – в Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах, Кропивницком, Одессе… Поддержите, пожалуйста, нас и в этом! Работайте с ответственными партнерами. Вы можете спасти больше жизней – и подарить больше побед. И я прошу также сегодня каждого из вас, дорогие мои друзья – поддержать фонд Inspiration Family Инесса Матюшенко – его соучредительница – сама победила онко. Сейчас работает над тем, чтобы объединить усилия государства, врачей, пациентов и общественного сектора. Сейчас фонд собирает деньги на важный препарат Капецитабин: его критически не хватает. Если можете – сделайте свой маленький или большой вклад – по ссылке под этим видео. И мы вместе – подарим новые счастливые дни рождения – еще многим и многим нашим землякам. https://bekind.ua/ru/project?id=35e9f11d-c52a-41d7-989b-f8eb986fd508&fbclid=IwAR22Y4bjh3JYQGkudplGpeVz_40fRJpx5yB2tWKoE37 Верю в нас – и в нашу победу: в битвах великих и личных. И люблю вас очень – моя величественная украинская семья! Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 15 сентября 2022 г.

Телеведущая также заинтриговала возможными изменениями во внешности. Так, Алла Мазур задумывается над длинными волосами. В 2019 году, когда Мазур рассказала о своей победе над онко, ее невероятные фотографии в новом модном образе с короткой прической после химий для украинской версии французского журнала Marie Claire — вдохновили тысячи людей верить в выздоровление.

"Я вот уже не успеваю поправлять свою короткую прическу, потому что очень быстро отрастают кудри — и даже задумалась о варианте длиннее", — говорит Алла Мазур в своем видеообращении.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также Алла обратила внимание на актуальные потребности онкоовыздоравливающих. Лекарства, которые по потребностям в этом году закупило государство, ожидаются только начиная с ноября. И сейчас многие онкоцентры выживают благодаря гуманитарке. Ведущая обратилась в фармацевтические компании не прекращать гуманитарные поставки лекарств в Украину.

"Я прошу также сегодня каждого из вас, дорогие мои друзья, — поддержать фонд "Inspiration Family", соучредительница которого Инесса Матюшенко. Она сама победила онко. И сейчас работает над тем, чтобы объединить усилия государства, врачей, пациентов и общественного сектора. Сейчас фонд собирает средства на важный препарат Капецитабин: его критически не хватает. Если можете — внесите свой маленький или большой вклад. И мы вместе — подарим новые счастливые дни рождения — еще многим и многим землякам", — призывает Алла Мазур.

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