Алла Мазур рассказала о 13-летнем сыне-подростке: "Сейчас непростой период взросления"

Ведущая ответила, не возникают ли между ними споры дома.

Украинская журналистка и телеведущая "ТСН.Тиждень" на 1+1 Алла Мазур, которая рассказала о потере близкого человека, поделилась историями о своем сыне.

В "Сніданку з 1+1" знаменитость отметила, что сейчас Артему 13 лет. Ведущая показала фотографии своего наследника — еще когда он был совсем маленьким: на отдыхе в Болгарии, его первое причастие, на 1 сентября сын-первоклассник вместе с дедушкой и бабушкой в вышиванках.

скриншот с видео

Алла Мазур с родителями и сыном / пресслужба каналу "1+1"

А потом — прошлогодние, где сын занимается прыжками на трюковом самокате. Этот вид спорта и по сей день его главное увлечение.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Сейчас Артем, как и большинство подростков, отказывается фотографироваться, но телеведущая спокойно воспринимает такое желание сына.

"У Артема сейчас подростковый возраст - ему уже 13 лет. Как говорят педагоги, это время сепарации, осознание собственного Я, некого отделения от родителей. Сын любит высказать свою позицию - очень интересно услышать его размышления о жизни. Время от времени мы о чем-то спорим. Тёма повзрослел, теперь уговорить его на фотографии очень трудно, практически невозможно, даже на 1 сентября он уже отказался фотографироваться. Но я уважаю его собственную позицию. Как объяснили психологи, этот период отдаления дети должны пройти. Хорошо, когда они проходят это вовремя, в подростковом возрасте, и нам, родителям, следует понимать наших подростков и не обижаться на них", — сказала Алла Мазур.

пресслужба каналу "1+1"

Также Егор Гордеев спросил, не возникают ли между ними споры дома в период взросления сына, на что Алла ответила: "Я была готова к этому периоду, и он, конечно, непростой. Но Артем такой мудрый бывает, что порой меня удивляет. Радует то, что мы периодически пересматриваем эти детские фотографии, и тогда он тает, когда вспоминает все эти счастливые моменты".

пресслужба каналу "1+1"

В этом году день рождения для Аллы Мазур и радостный и грустный одновременно: она вылечилась от онко и сейчас живет здоровой полноценной жизнью; но и это первый день рождения, когда телеведущая отметила его без мамы, Марии Степановны. Но, как говорит Алла, она не впускает в себя эту мысль, чувствует маму рядом, говорит с ней - мама всегда останется в ее сердце.

Напомним, ранее Алла Мазур в свой день рождения впервые показала архивные фото из семейного альбома. Ведущая также рассказала, как провела этот год.

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