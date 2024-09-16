Алла Мазур рассказала о 16-летнем сыне и призналась, что ей помогает держаться во время войны

Тележурналистка и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН. Тиждень" Алла Мазур 16 сентября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 59 лет.

В канун праздника ведущая пообщалась с сайтом 1+1 и утренним проектом "Сніданок з 1+1" и рассказала, что помогает ей держаться в трудные времена, как поддерживает себя, о чем мечтает, чем вдохновляется, а также дала редкий комментарий о 16-летнем сыне.

Алла Мазур поделилась, что всегда находиться в движении ей помогает работа и обязательный список дел, связанных с сыном, семьей и домом. Ведущая не запрещает себе грустить, и когда хочется плакать – плачет.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"От такого количества горя вокруг — конечно, регулярно "накрывает". Но хватаюсь за каждый пустячок, что вызывает положительные эмоции: потому что они сейчас тоже лекарства. Удалось во время эфира "ТСН. Тижня" собрать добрую сумму донатов для наших героев на фронте — ура! Выздоровел молоденький мальчик, наш защитник, которому помогала, — счастье. Классно выполнил тест по какому-то предмету сын — радуюсь вместе с ним. Совпали наши графики и у нас есть время поговорить обо всем на мире – это особенно теплые минуты", — делится ведущая в разговоре с сайтом 1+1.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По словам ведущей, еще одним источником вдохновения для нее есть время, проведенное вместе с сыном. Сейчас Артему 16 лет, он подросток и его график не менее насыщен, чем у его мамы. Так что время, проведенное вместе, очень ценно для них обоих.

"Он меня знакомит с современной музыкой, он любитель рэпа. У нас очень разные музыкальные вкусы. Я люблю классику, "Зиму" Вивальди, например… Ну и у нас еще есть одна общая любовь и забота — это наши двое котиков: Мусик, а через год к нему добавилась киса Ася… Вот такая у нас веселая компания", — рассказывает ведущая в "Сніданку з 1+1".

Алла Мазур с сыном / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В преддверии дня рождения ведущая также приняла участие в съемках новой фотосессии, автором которой выступила ее коллега Нина Грушецкая. Алла Мазур предстала на кадрах в уютных свитерах и черном кожаном тренче на фоне Киевского моря.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Эта фотосессия очень откровенная. Еще и потому, что сделал ее человек, который достаточно хорошо меня знает. Это она нашла локацию, где мое нынешнее внутреннее состояние лучше всего совпало с внешним миром. Поэтому этот час съемок и нашего общения — стал почти медитацией, таким себе сеансом самопознания. Я сделала некоторые открытия. Ну вот такая Алла Мазур образца 2024 года", - рассказала Алла Мазур.

Алла Мазур / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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