Алла Мазур рассказала о смерти близкого человека: "Мне до сих пор сложно об этом говорить"

У ведущей умерла мама.
Звезда канала "1+ 1" Алла Мазур впервые рассказала о смерти близкого человека.
Печальной новостью ведущая поделилась в утреннем шоу «Сніданок з 1+1". Алла говорит, что ей сложно пережить эту боль. Мамы не стало два месяца назад, а она до сих пор не может в это поверить.
"И, знаете, я не писала об этом в соцсетях. Я не говорила об этом публично. Возможно, потому что я до сих пор не могу впустить в себя эту мысль, что ее нет. Мне все время кажется, что она поехала в санаторий и скоро вернется. Я чувствую ее присутствие, с ней разговариваю, советуюсь, стараюсь делать все, чтобы в нашей семье все было хорошо, потому что она всегда переживала за всех нас ", — поделилась своей болью ведущая.
Алла также тронула обращением к маме. Ведущая отметила, что она всегда будет жить в ее памяти.
"Сегодня я хочу поблагодарить мамочке. За то, что ты вложила в меня, за то, что дала мне жизнь и брату. За любовь к нам и к отцу — за ту любовь, которая царила в нашей семье. Мамочка, я знаю, что ты сейчас с нами и все слышишь. Мы тебя очень любим ", — обратилась к маме Алла.
Напомним, недавно скоропостижно скончалась участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко. Кулинарке было 30 лет.