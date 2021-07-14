Алла Мазур стала впервые ведущей вебинара и рассказывает, как быть рядом с онкопациентами

Мазур рассказала о помощи подруги во время борьбы с онко — быть рядом важно.

Как сбалансировать два полюса переживаний — онкопациента и его окружения, — и пройти путь к выздоровлению? Где искать поддержку? Какое влияние пандемии COVID-19 на лечение онкопациентов? По-разному ли переживают заболевания мужчины и женщины?



Эти и другие вопросы обсуждали на онлайн вебинаре "Быть рядом", что на днях был организован в Киеве

С участием ведущей Аллы Мазур своим опытом делились онкопсихолог Виктория Костецкая, соучредитель благотворительного фонда "Inspiration Family" Инесса Матюшенко, украинский музыкант Эдуард Приступа (Диля), которые находятся в статусе cancersurvivor, а также хирург-онколог Национального Института Рака Юрий Кондрацкий.



Разговор начался с вопроса "что чувствует человек, когда узнает о диагнозе?".



Как рассказала Алла Мазур, только узнав о диагнозе, она отнеслась к нему, как к проблеме, которую надо немедленно решить. Блокировала эмоции и не ассоциировала болезнь с собой. Впрочем, в этой холодной решимостью и сосредоточенностью скрывалась защитная реакция. И готовность действовать, так же как чувство одиночества или растерянность — эти реакции, по словам онкопсихолог Виктории Костецкой, являются вариантами нормы. Главное в дальнейшем — не замыкаться в себе. Впрочем, сделать это также бывает непросто. Несмотря на то, что публичные люди чаще поднимают тему онкологии, говорить о своем диагнозе все равно решаются мало — говорит Алла Мазур.

Вопрос номер два — как поддерживать себя самому? Стоит ли рассказывать о болезни близким? Мужчины иначе переживают заболевание? Действительно, по разным причинам онкопациенты склонны стыдиться диагноза. Особенно это касается мужчин, которые могут видеть в заболевании слабость. В частности Эдуард Приступа говорит, что различные страхи преследовали его еще 3-4 года после выздоровления. Алла Мазур отмечает, что с одной стороны, проявлений сожалению ей лично не хотелось, но поддержка близких согревала. Во время визитов к врачу Аллу сопровождала близкая подруга, которая записывала и запоминала информацию, и это было очень важно. Виктория Костецкая резюмирует, что поддержка близких всегда помогает сплотиться, а значит и приумножить ресурс для борьбы.

Как же правильно поддерживать онкопациентов? Надежный способ уменьшить тревогу — составить план решения возможных проблем. В коммуникации с онкопациентов важна корректная терминология, гибкий подход, — без принуждения. Но еще более важно "надеть сначала маску на себя", то есть прежде всего поддерживать свой ресурс, чтобы помочь другому.

Общая настроенность на позитив хорошо сказывается на состоянии человека, в частности потому вместо термина "онкобольные" последние годы в Украине употребляется термин "онкоодужуючи".

Посмотреть запись трансляции можно по ссылке в Фейсбуке "Быть рядом" или на Youtube Как по-настоящему "Быть рядом"? — YouTube. Видео в целом уже посмотрели более 1500 зрителей из 9 областей Украины.

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