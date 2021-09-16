Алла Мазур в свой день рождения впервые показала архивные фото из семейного альбома

Звезда канала "1+1" отмечает день рождения.

Сегодня, 16 сентября, у ведущей "ТСН. Тиждень" Аллы Мазур день рождения.

Утро этого особого дня именинница провела в прямом эфире "Сніданку з 1+1" вместе с миллионами телезрителей в компании ведущих Нелли Шовкопляс и Егора Гордеева.

Алла Мазур в прямом эфире "Сніданку з 1+1" / пресс-служба канала "1+1"

Алла Мазур рассказала, как провела этот год. Она отметила, что была рядом с теми, кто в этом больше всего нуждался, говорила о них на вебинарах и в своих соцсетях, снялась в социальной рекламе. Как говорит ведущая, у нее теперь есть миссия "убедить всех, что раннее диагностирование спасает жизни, и мы способны преодолеть тяжелые болезни".

Однако, два месяца назад ведущую постигло горе. Она потеряла родного человека. Алла говорит, что это ее первый день рождения без мамы.

Алла Мазур с мамой / скриншот с видео

Вспоминая в прямом эфире дорогого человека, ведущая принесла фотографии из семейного альбома. На фотографиях звезда впервые показала своего младшего брата Александра, с которым у нее замечательные дружеские отношения.

Родители Аллы Мазур и брат / пресс-служба канала "1+1"

На этом цветном фото они вместе с мамой и маленьким сыном Артемом на отдыхе на море в Болгарии.

Алла Мазур с мамой и сыном / скриншот с видео

К слову, Алла Мазур призвала в эфире "Сніданку з 1+1" позвонить родителям и сказать, как вы их любите.

"Любите и берегите своих мам и пап и цените каждое мгновение! Не просто позвоните сегодня родителям. А запланируйте совместную фотосессию. Да! И не щелкнуть на телефон, а сделать альбом. Храните память. Снимайте эмоции. Дарите фотографии. Свое внимание. Знаете, какие были ранее традиции — красиво одеваться, идти к фотографу, делать семейные портреты и хранить фотографии в альбомах. и вы прямо сейчас сделайте это — проведите вместе время", — призвала телезвезда.

Напомним, Алла Мазур в честь своего юбилея в прошлом году впервые снялась без парика на обложке глянца. На обложках, которых сделали целых пять, ведущая поразила всех новой прической и стильным образом от украинских дизайнеров.

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