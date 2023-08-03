Алла Пугачева 60 лет на сцене: бурные романы, скандалы и позиция певицы по поводу войны в Украине

Российская певица Алла Пугачева на сцене уже почти 60 лет, она подарила поклонникам немало известных хитов.

За это время исполнительница неоднократно меняла образ, попадала в разные скандалы и ярко демонстрировала свою гражданскую позицию.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как Алла Пугачева менялась за время своей певческой карьеры.

Становление Аллы Пугачевой как артистки

Исполнительница родилась в далеком 1949 году. Впервые на сцене Пугачева выступила, будучи совсем юной 5-летней девочкой. В семь лет родители отдали юную певицу в музыкальную школу. Кстати, еще с детства у Аллы Борисовной был своенравный характер. У певицы были проблемы с поведением, но в то же время она всегда умела постоять за себя. После школы Пугачева поступила в музыкальное училище.

Алла Пугачева в 17 лет

Первый гастрольный тур Алла Борисовна отыграла еще в 1965 году, тогда же и выпустила первую песню, которая называлась "Робот". Впоследствии артистка выпустила еще композиции "Как бы мне влюбиться", "Не спорь со мной".

Алла Пугачева в молодости / Фото: instagram.com/orfey75alla

Однако слава долго не приходила к Пугачевой. Исполнительница много лет не начинала сольную карьеру, а лишь выступала в составе различных ансамблей, где была солисткой.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/gordondmytro

Безумный успех к Алле Борисовной пришел в 1975 году, когда она выпустила песню "Арлекино", с которой победила на международном песенном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Композиция постепенно стала набирать популярность и стала визитной карточкой исполнительницы. Также узнаваемыми песнями артистки стали "Посидим, поокаем", "Ты снишься мне".

Алла Пугачева, 1976 год

Сольной певицей исполнительница стала в 1977 году. Также Пугачева сыграла немало главных ролей в кино.

Алла Пугачева в кино

С тех пор артистка начала активно гастролировать, участвовать в различных конкурсах, где одерживала грандиозные победы, появляться на телевидении и выпускать все больше новых песен, которые завоевывали расположение публики. В частности, артистка подарила слушателям такие треки, как "Не отрекаются любя", "Так же, как все", "Ты на свете есть", "Айсберг", "Миллион алых роз", "Любовь, похожая на сон", "Позови меня с собой", "Опять метель", "Нас бьют – мы летаем" и многие другие.

Дмитрий Гордон и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/gordondmytro

Со сцены Примадонна ушла еще в марте 2010 года, когда отыграла свой последний концерт. Правда, в 2019 году артистка дала юбилейное выступление, посвященное своему 70-летию. Новые песни знаменитость очень редко выпускала, но на телевидении была постоянным гостем.

Алла Пугачева и София Ротару

Скандальные сценические образы и дерзкие наряды

Исполнительница часто натыкалась на критику, из-за ее сценического или повседневного наряда. Дело в том, что в свои 74 года Алла Борисовна любит экстремальное мини, может одеть провокационные наряды или же показаться с ярким макияжем.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Кстати, сценический образ Примадонны тоже был революционным. Артистка могла одеть либо мини, либо пышное длинное платье в пол. Это была ее своеобразная визитка. Также Примадонна экспериментировала с прически и макияжем.

Алла Пугачева

Бурная личная жизнь

У артистки была бурная личная жизнь и довольно скандальные браки. Первым мужем знаменитости стал литовский цирковой артист Миколас Орбакс. С ним артистка прожила четыре года в браке и родила дочь Кристину.

Алла Пугачева с первым мужем

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Далее у певицы еще было два брака, а в 1994 году она вышла замуж за певца Филиппа Киркорова, который ныне яро поддерживает войну в Украине и политику кремлевского диктатора путина. У них было 18 лет разницы, поэтому брак был воспринят довольно негативно. Однако они прожили 11 лет вместе.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

В настоящее время певица живет в официальном браке с юмористом Максимом Галкиным. Их отношения восприняли тоже довольно негативно, ведь у них разница в возрасте 27 лет. Предсказывали, что они быстро разойдутся. Однако пара до сих пор вместе и воспитывает двойняшек, которые родились с помощью суррогатного материнства в 2013 году.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Гражданская позиция, осуждение войны в Украине и захватнической политики путина

Пугачева никогда не стыдилась показать свою гражданскую позицию, и слова артистки оказали влияние. Исполнительница радовалась распаду СССР, ведь считает его "империей зла, угрожающей всему миру".

Алла Пугачева / Фото: Getty Images

Алла Пугачева после 2014 года не ездила в аннексированный Крым, по крайней мере, не была там официально замечена. Артистка также выступала против травли Андрея Макаревича, который с 2014 года публично поддерживал Украину и критиковал развязанную Россией войну на востоке страны и аннексию Крыма.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Когда началась полномасштабная война в Украине, артистка вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. Певица закрыла свой бизнес в стране-агрессоре и продала там дом. Пока Максим Галкин публично осуждал развязанную Россией войну, Пугачева долго молчала. Однако когда юмориста признали "иноагентом", исполнительница заявила, что полностью поддерживает позицию своего мужа, за что ее в РФ раскритиковали. Артистка нашла, как ответить на все оскорбления. Она заявила, что "чем ниже интеллект, тем громче оскорбления".

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

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