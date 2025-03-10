Алла Пугачева без макияжа вышла на связь и ошеломила своим видом в 75 лет

Российская певица Алла Пугачева порадовала фанатов своими редкими фото.

Так, в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, где изображена полностью без косметики. Папарацци застали исполнительницу на улицах Кипра. Пугачева, в свою очередь, распространила кадры среди поклонников, поставив на место всех хейтеров ее внешности. Звезда добавила, что она выглядит непревзойденно в свои 75 лет.

"Спасибо за хорошую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что даже в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо", - подписала фото Алла Пугачева.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

В комментариях многие юзеры засыпали певицу комплиментами и призывали не считаться с хейтом в Сети, с которым она часто сталкивается из-за возрастных изменений:

"Вы и в 120 будете лучше выглядеть, чем те неотесанные хамки в 25" – Дмитрий Гордон

Удивительная, красивая, мудрая женщина! И как всегда ответ с юмором всем невоспитанным. Молодец!

Алла Борисовна, даже не волнуйтесь! Я вас очень хорошо понимаю, потому что это все надоело вам!

Напомним, недавно Алла Пугачева резко ответила на вопрос о государстве-террористке и обозвала пропагандистку.

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