Алла Пугачева и Максим Галкин появились на фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку Украины

Российская певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин в очередной раз продемонстрировали свою поддержку украинцам.

Сегодня, 28 июля, в Юрмале начался третий день ежегодного фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous Jurmala 2023. В этом году исполнительница приняла решение поддержать Украину и сделать мероприятие благотворительным – часть средств от билетов будет направлена на помощь нашей стране.

Пугачева и Галкин, которые с начала войны высказались против путинского режима и эмигрировали в Израиль, также присоединились к фестивалю. На странице мероприятия в Instagram появилось фото супругов.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/laimafestival

74-летняя Пугачева для выхода в свет выбрала полосатый костюм с шортами и жакетом, дополненный черными колготками и балетками. Галкин сопровождал жену в сером костюме и кедах.

Также ожидается, что на фестивале выступят украинские звезды – Надя Дорофеева, Max Barskih, Оля Полякова, KAZKA, ALEKSEEV и Верка Сердючка. Большинство украинских звезд уже прибыли в Юрмалу и готовятся к выступлению.

А вот пропутинских артистов видеть на своем фестивале Лайма не захотела. Певица отказалась приглашать тех, кто поддержал кровавую войну в Украине.

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