Алла Пугачева и София Ротару шокировали исполнением хита "Нас не догонят" группы "Тату"

Звезды приняли участие в трибьюте альбома "200 по встречной".

В этом году исполняется 20 лет дебютному альбому "200 по встречной" популярной в 2000-х группе "Тату", солистками которой были Юля Волкова и Лена Катина.

В связи с такой круглой датой музыкальный сервис Spotify подготовил сюрприз преданным поклонникам девичьего дуэта и выпустил трибьют пластинки. В нем знаменитости перепевают уже ставшие легендарными треки.

Так вот, две легенды Алла Пугачева и София Ротару неожиданно объединились в дуэт, чтобы вместе спеть знаменитую "Нас не догонят".

Вера Брежнева исполнила кавер на хит "30 минут". Также к трибьюту присоединилась и украинская певица Надя Дорофеева. Она перепела композицию "Я твоя не первая".

"Группа "Тату" – большая детская любовь всего моего поколения! Помните же, как переслушивали их песни по кругу? Поэтому я особенно рада принять участие в международном трибьюте альбома "200 по встречной" Spotify. Песня "Я твоя не первая"/ "Покажи мне любовь" – одна из любимейших, и она меня просто разрывает! Я пропустила ее через себя! Послушайте ее в моем исполнении и почувствуйте это", — рассказала о работе над треком Надя.

Отметим, что дуэт "Тату" был очень популярен в 90-2000-х и состоял из солисток Лены Катиной и Юли Волковой. Многие знают группу по песням "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Скажи зачем", "Не верь, не бойся". В 2014-м, после недолгого воссоединения, группа "Тату" со скандалом распалась из-за шантажа и угроз Волковой другой солистке. Катина рассказала, что дуэт больше не может существовать из-за "совершенно некорректного поведения" Волковой.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку