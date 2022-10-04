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Алла Пугачева красноречиво ответила на бранные обращения путинистов: "Были холопами — стали рабами"

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Алла Пугачева красноречиво ответила на бранные обращения путинистов: "Были холопами — стали рабами"

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева ответила путинистам на их нецензурные обращения из здания московского телецентра "Останкино".

Исполнительница Алла Пугачева дала четко понять ярым поклонникам Путина, как она реагирует на их попытки ее оскорбить.

В частности, после нецензурных обращений путинистов из здания московского телецентра "Останкино", артистка оставила в Instagram красноречивый пост. Звезда отметила, что ее ненавидят те люди, которых она сама терпеть не могла. Более того, артистка назвала путинистов рабами и подчеркнула, что они всегда такими были.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что пела и жила зря. Причина понятна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами", — красноречиво ответила путинистам Пугачева.

Именно так ответила путинистам Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey
Именно так ответила путинистам Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, после того, как Алла Пугачева уехала из РФ, к ней еще раз нецензурно обратились из здания телецентра "Останкино". На видеопроекции певице адресовали бранное сообщение.

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