Алла Пугачева красноречиво ответила на бранные обращения путинистов: "Были холопами — стали рабами"

Исполнительница Алла Пугачева дала четко понять ярым поклонникам Путина, как она реагирует на их попытки ее оскорбить.

В частности, после нецензурных обращений путинистов из здания московского телецентра "Останкино", артистка оставила в Instagram красноречивый пост. Звезда отметила, что ее ненавидят те люди, которых она сама терпеть не могла. Более того, артистка назвала путинистов рабами и подчеркнула, что они всегда такими были.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что пела и жила зря. Причина понятна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами – стали рабами", — красноречиво ответила путинистам Пугачева.

Именно так ответила путинистам Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, после того, как Алла Пугачева уехала из РФ, к ней еще раз нецензурно обратились из здания телецентра "Останкино". На видеопроекции певице адресовали бранное сообщение.

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