Алла Пугачева красноречиво ответила, зачем вернулась в Россию

Исполнительница Алла Пугачева недавно без мужа, юмориста Максима Галкина, вернулась в Россию.

Но, как оказалось, у нее есть на то свои причины. Когда артистка гуляла по улицам РФ, ее заметили российские пропагандисты и решили задать несколько вопросов. У Пугачевой спросили, чем она будет заниматься в России. У Аллы Борисовны нашёлся красноречивый ответ.

"Порядок наводить в моей голове, в вашей голове", — точно ответила звезда.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также в знаменитости пропагандист поинтересовался, пойдут ли ее дети в школу. Пугачева тоже нашла ответ.

"У них ножки есть, здоровые. Пойдут, конечно", — с сарказмом прокомментировала звезда.

Алла Пугачева с близнецами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, Алла Пугачева недавно вернулась в Россию, а вот ее муж, юморист Максим Галкин, – нет. Он остался за границей и продолжает давать концерты. В настоящее время артист находится в Австралии.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Максим Галкин высказался против российских властей. Алла Пугачева также поддержала антивоенную позицию своего мужа, за что нарвалась на критику в России. С марта супруги находились в Израиле, где юморист активно давал концерты, на которых не стеснялся высмеивать власть РФ.

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