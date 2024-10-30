Алла Пугачева мастерски поставила на место российских пропагандистов из-за лжи о ее семье

Исполнительница неоднократно сталкивается с нападками россиян из-за того, что не поддержала войну.
Российская певица Алла Пугачева мастерски поставила на место российских пропагандистов, которые сочиняют ложь о ее семье.
Исполнительница постоянно сталкивается с нападками от пропутинских россиян из-за того, что не поддержала вторжение РФ в Украину. Артистка воздерживалась от комментариев и не реагировала за всяческие упреки в ее адрес. Впрочем, похоже, в исполнительницы лопнуло терпение. Алла Пугачева обратилась к пропагандистам и отметила, что те "придумывают интересные истории о ее семье".
Скандалов артистка устраивать не стала. Певица лишь посоветовала им работать в том же духе, или еще более настойчиво, ведь "им это нравится". Таким образом Алла Пугачева дала понять, что упреки пропагандистов ни ее, ни семью не затрагивают.
"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", — ответила пропагандистам артистка.
Напомним, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин не поддержали российское вторжение в Украину. Они вместе с детьми выехали из страны-агрессора и избавились там от своего имущества. Семейство поселилось в Израиле. Недавно украинский певец Тарас Тополя высказался о позиции Галкина и Пугачевой. Лидер "Антител" объяснил, почему относится к ним неоднозначно.
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