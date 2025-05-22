Алла Пугачева неожиданно обратилась к Юрию Рыбчинскому в его юбилей

Алла Пугачева и Юрий Рыбчинский

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Российская певица Алла Пугачева неожиданно обратилась к легендарному автору хитов и народному артисту Украины Юрию Рыбчинскому.

Поэт 22 мая празднует день рождения. Юрию Рыбчинскому исполняется уже 80 лет. Автор хитов получает множество поздравлений от родных, знаменитостей и поклонников. Публично с праздником его поздравил также журналист Дмитрий Гордон. Он опубликовал архивные фото с Рыбчинским и адресовал ему теплые слова.

"Выдающемуся украинскому поэту Юрию Рыбчинскому 80! С ним и с его гениальными песнями прошла практически вся моя жизнь, мы родные люди. Желаю Юрию Евгеньевичу долголетия, здоровья и, конечно, как и всем нам, мира! С юбилеем, Маэстро!" — обратился журналист к поэту.

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Пост Дмитрия Гордона, который прокомментировала Алла Пугачева / © instagram.com/gordondmytro

Алла Пугачева отреагировала на пост Дмитрия Гордона. Исполнительница в комментариях обратилась к Юрию Рыбчинскому и поздравила его с юбилеем: "Мои поздравления".

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассекретил, что подарит Юрию Рыбчинскому на юбилей. Артист также признался, как они с поэтом будут праздновать его день рождения.