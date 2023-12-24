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Алла Пугачева отличилась поступком на сцене, после которого снискала славу

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Алла Пугачева отличилась поступком на сцене, после которого снискала славу

Алла Пугачева

Режиссер рассказал, что Пугачева была "никакой певицей".

Театральный режиссер и преподаватель актерского мастерства в Москве Игорь Афончиков заявил, что в начале своей карьеры Алла Пугачева была "достаточно средней и никакой певицей".

Впрочем, Афончиков утверждает, что когда-то Алла Пугачева поделилась с ним эпизодом из своей жизни, после которого она стала звездой. По словам режиссера, однажды артистка выступала на сцене, где у нее застряли каблуки. Исполнительнице стало жаль дорогих туфель, которые в то время стоили всю ее зарплату. Пугачева не растерялась и поступила на сцене неординарно:

"Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук. Ей было очень жаль туфли, но по итогу она вырвала каблуки руками, а люди аплодировали стоя и кричали еще двадцать минут, чтобы она вышла на бис! Почему? Потому что совпал ее трагизм с туфлями с исполнением песни. Люди испытали эмоции и чувства Пугачевой", – рассказал режиссер.

Алла Пугачева в молодости / ©
Алла Пугачева в молодости

По его словам, после этого инцидента Пугачева поняла, чего люди хотят от артиста и ее карьера пошла вверх:

"Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, какой она сейчас есть", – заявил Афончиков.

Алла Пугачева в молодости / ©
Алла Пугачева в молодости

Напомним, недавно Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным побывали на юбилее у своего друга Андрея Макаревича. Там на сцене Галкин напился и разнес экс-мужа Пугачевой Филиппа Киркорова и кремлевского диктатора Путина.

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Дата публикации
Просмотры
353
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