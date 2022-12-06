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Алла Пугачева ответила, как реагирует на заказную травлю ее семьи

Алла Пугачева ответила, как реагирует на заказную травлю ее семьи

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1933
Время на прочтение
2 мин
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Алла Пугачева ответила, как реагирует на заказную травлю ее семьи

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Артистка обращается к Господу.

Российская певица Алла Пугачева, вместе с семьей уехавшая из РФ в Израиль, рассказала, как реагирует на травлю.

Поклонники часто спрашивают у исполнительницы, как она справляется с обрушившейся на нее и Максима Галкина критикой и хейтом из-за их антивоенной позиции. Своим ответом Пугачева поделилась в Instagram и добавила в нее фотографию с волшебным израильским видом.

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, потому что не знают они что творят!" Вот и все. Всем привет", — написала Пугачева.

© instagram.com/alla_orfey
Фото: instagram.com/alla_orfey

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине мужчина примадонны Максим Галкин высказался против вторжения РФ на наши территории. В марте 2022 года семья артистов выехала в Израиль, где находится и сейчас. Позже Пугачева все же возвращалась в Москву, в августе, чтобы забрать документы детей из школы.

Из-за позиции Пугачевой и Галкина российские пропагандисты начали публично травить супругов. Так, несколько раз на стенах "Останкино" к певице писали бранные обращения, а Галкина вообще признали "иноагентом" в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1933
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