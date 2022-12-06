Алла Пугачева ответила, как реагирует на заказную травлю ее семьи

Российская певица Алла Пугачева, вместе с семьей уехавшая из РФ в Израиль, рассказала, как реагирует на травлю.

Поклонники часто спрашивают у исполнительницы, как она справляется с обрушившейся на нее и Максима Галкина критикой и хейтом из-за их антивоенной позиции. Своим ответом Пугачева поделилась в Instagram и добавила в нее фотографию с волшебным израильским видом.

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, потому что не знают они что творят!" Вот и все. Всем привет", — написала Пугачева.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине мужчина примадонны Максим Галкин высказался против вторжения РФ на наши территории. В марте 2022 года семья артистов выехала в Израиль, где находится и сейчас. Позже Пугачева все же возвращалась в Москву, в августе, чтобы забрать документы детей из школы.

Из-за позиции Пугачевой и Галкина российские пропагандисты начали публично травить супругов. Так, несколько раз на стенах "Останкино" к певице писали бранные обращения, а Галкина вообще признали "иноагентом" в РФ.

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