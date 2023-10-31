Алла Пугачева ответила на упреки россиян, что она сбежала из Израиля из-за войны

Российская певица Алла Пугачева ответила на упрек российских пропагандистов, что она сбежала из Израиля, и намекнула, где находится со своими 10-летними детьми Лизой и Гарри.

Ранее росСМИ информировали, что артистка вместе с детьми якобы уехала на Кипр минимум на год. Долгое время Пугачева не давала никаких комментариев. А теперь на странице знаменитости у Instagram появилась серия фото с детьми от Максима Галкина, а также с самим мужем Пугачевой.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

На совместных фото счастливые супруги держатся за руки и обнимаются. Очевидно, снимки были сделаны во время разных светских мероприятий.

"Живем дальше", — лаконично подписала фотографии Алла Пугачева.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/alla_orfey

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: instagram.com/alla_orfey

Отметим, что Instagram до сих пор указывает на то, что профиль Аллы Пугачевой размещается в Израиле.

Напомним, что одна из ближайших подруг звездных супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, латвийская певица Лайма Вайкуле, рассекретила свой телефонный разговор с ними в начале войны в Израиле и поделилась их эмоциональным состоянием.

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