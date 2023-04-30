Алла Пугачева поделилась кадрами с детьми от Максима Галкина и рассказала, куда уехала из Израиля

Российская певица Алла Пугачева поделилась редкими кадрами с подросшими детьми – Лизой и Гарри – от юмориста Максима Галкина.

Все это время исполнительница вместе с двойняшками находилась в Израиле, куда сбежала из России, однако сейчас семья отправилась в небольшое путешествие. На своей странице в Instagram Пугачева поделилась видео из аэропорта и рассказала, куда отправляется.

"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд. Ура!", — написала примадонна.

На видео Лиза и Гарри также поделилась радостными эмоциями от путешествия, ведь очень соскучились по отцу, который много времени проводит на гастролях.

Галкин в свою очередь добавил к видео краткий комментарий "Жду" с красным сердечком.

Напомним, недавно Алла Пугачева озадачила своих поклонников новым селфи вблизи. 74-летнюю певицу обвинили в злоупотреблении фотошопом.

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