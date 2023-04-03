Алла Пугачева показала, как развлекается с подросшими двойняшками в Израиле

Российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками редкими кадрами с 9-летними двойняшками от юмориста Максима Галкина, Лизой и Гарри.

В своем блоге в Instagram исполнительница опубликовала видео, на котором ее дочь весело пляшет в компании других девушек, а сын Гарри наблюдает за этим рядом со своей звездной мамой.

К своему ролику примадонна добавила ироническую подпись, в которой переделала строчки известной русской песни.

"Куда идет детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот так!", — написала Пугачева.

Напомним, что в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с мужем выступила против политики Кремля и покинула Россию. Сейчас семья поселилась в Израиле и, по словам инсайдеров, даже получила гражданство. Кроме того, говорят, что Пугачева закрыла весь свой бизнес в стране-агрсеорке.

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