Алла Пугачева показала, как выглядела в детстве на архивном фото

Российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками своим детским фото.

На своей странице в Instagram исполнительница добавила сообщение, которое посвятила ветеранам Второй мировой войны. Пугачева показала, как вместе с семьей ходила на парад.

На фото поклонники не сразу узнали у маленькой девочки с большим бантом на голове будущую знаменитость.

Алла Пугачева в детстве / Фото: instagram.com/alla_orfey

Также Пугачева показала еще одно архивное фото, где уже взрослая она сидела за столом с прошедшим эту войну. В публикации она обратилась к павшим ветеранам в честь Дня Победы, празднуемого в РФ 9 мая.

"Где вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", — написала Пугачева.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

В обращении певицы подписчики увидели тонкий намек на то, что люди на фото сегодня ни в коем случае не поддержали бы еще одну войну в центре Европы: "Мой дедушка был бы в шоке от сегодняшней России", "А сейчас россияне бомбят Украину... Стыд ", "Они ведь точно не поддержали то, что сейчас происходит".

Однако россияне, которые в своих соцсетях скандируют "Можем повторить", снова начали писать гневные комментарии звезде и обвинять ее в измене: "Почему не с народом? Почему не со страной?", а предали вы своих друзей и однополчан, и родину!", "вы предали людей, живущих в России".

Напомним, что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным не поддержала войну в Украине и после 24 февраля 2022 переехала жить в Израиль.

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