Алла Пугачева показалась на свежем селфи и удивила своим молодым видом

Российская певица Алла Пугачева восхитила новой фотографией, где продемонстрировала свой вечерний макияж.

Так, в своем Instagram артистка предстала в черном наряде. Ее образ дополнила шляпка соответствующего цвета и золотая массивная цепочка на шее. Взгляд Пугачева тоже решила не скрывать. Она традиционно сделала свои глаза более выразительными с помощью тусклых теней.

По словам примадонны, такой образ она создала ко дню рождения друга. Вместе с Максимом Галкиным они пошли на юбилей музыканта Андрея Макаревича. Лидер группы "Машина времени", недавно ответивший на упреки пропагандистам, что он якобы сбежал из Израиля, празднует 70-летие.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять "пока не меркнет свет, пока горит свеча". Всем привет", - написала Алла и оставила смайлик в виде сердечка.

Преданные поклонники в комментариях оставили множество комплиментов и пожелали артистке прекрасного отдыха с мужем.

Как известно, из-за путинского режима и кровопролитной войны в Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из РФ в Израиль.

Напомним, недавно певица Алла Пугачева прилетала в Россию, чтобы окончательно решить вопрос имущества и навсегда покинуть страну-агрессорку. Впрочем, не обошлось без допросов на границе. Артистку почти час допрашивали, с какой целью она вернулась в РФ. Сегодня пропагандистские Telegram-каналы показали фото из таможни.

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