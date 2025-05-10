Алла Пугачева показалась с тремя детьми на свежих кадрах и ошеломила своим видом

Алла Пугачева с детьми / © instagram.com/orbakaite_k

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Российская певица Алла Пугачева показала, как выглядит сейчас вместе с тремя детьми.

Так, в начале мая исполнительница пришла поддержать свою дочь Кристину Орбакайте на ее сольный концерт на Кипре. Вместе со звездой посмотреть на шоу пришли и ее двое младших детей – 11-летние близнецы Гарри и Лиза. Сначала они сидели в зале и наслаждались творческим вечером.

Однако вскоре посреди выступления Орбакайте с песней ее мамы "Алла будет петь" семья поднялась со своих мест и с цветами направилась к сцене.

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Алла Пугачева / © instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева с тремя детьми / © instagram.com/orbakaite_k

В частности, певица для концерта старшей дочери надела черное платье, дополненное поясом, на котором была прикреплена небольшая сумка. Также исполнительница сделала макияж и сдержанную прическу. К слову, когда артистка шагала между рядами, было заметно, как тяжело и медленно она передвигается.

Алла Пугачева / © instagram.com/orbakaite_k

Кроме того, когда Алла с младшими детьми вышла к Кристине под сцену и вручила цветы, она поддержала артистку аплодисментами. Более того, знаменитость взяла микрофон на припеве своего хита "Алла будет петь" и на фоне музыки перед публикой сказала: "Кристина будет петь".

Алла Пугачева с тремя детьми / © instagram.com/orbakaite_k

Напомним, недавно Кристина Орбакайте на фоне лет молчаний после вторжения России в Украину высказала свою истинную позицию.