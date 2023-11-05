Алла Пугачева покинула Россию и вернулась к Галкину: где находятся звездные супруги

Шоумен сообщил, что они с женой снова воссоединились.

Российская певица Алла Пугачева поторопилась покинуть страну-террористку Россию после того, как прилетала туда на днях.

Так, Алла Борисовна уже снова уехала из РФ и вернулась к своему мужу, юмористу Максиму Галкину. Об этом шоумен рассказал на своей странице в Instagram. Он запостил снимок, на котором они с женой позируют осенним утром на фоне исторического здания.

В подписи к фото Галкин акцентировал, что фотография была сделана сегодня, 5 ноября, утром. Также артист сообщил, что сейчас они с Аллой Пугачевой находятся в Латвии, в городе Сигулда:

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!"- написал под фото Галкин и предусмотрительно отключил комментарии под постом, чтобы не дать возможность разводить полемику злым языкам и хейтерам.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что на днях Алла Пугачева приезжала в Россию, из которой вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в начале полномасштабного вторжения. Кстати, Галкин активно поддерживает Украину и открыто осуждает кровавую политику путина. В страну-террористку Пугачева приезжала по делам, но задерживаться в РФ не стала. Решив все вопросы, звезда покинула страну-оккупантку.

Читайте также: