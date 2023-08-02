Алла Пугачева "порвала" реакцией на исполнение Веркой Сердючкой "Russia goodbye" в Юрмале

Артистка Верка Сердючка стала одной из приглашенных украинских звезд на фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous в Юрмале.

Среди других своих хитов певица исполнила любимую песню фанатов "Евровидения" Dancing Lasha Tumbai. Со сцены в Юрмале она прозвучала с красноречивым припевом – Russia goodbye ("Прощай, россия" – прим.ред.). Как известно, когда россия вторглась на территорию Украины, Сердючка дала песне официальное название Russia goodbye и с тех пор исполняет ее только так.

Отметим, что пока Сердючка пела Russia goodbye, в зале в этот момент сидела российская примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Рядом с ними сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Как известно, три этих российских артиста публично поддержали Украину и выступили против кровавой политики путина.

Пока Сердючка с украинскими флагами пела Russia goodbye, Пугачева, Макаревич и Галкин в этот момент искренне улыбались и внимательно наблюдали за происходящим на сцене.

Алла Пугачева удивила реакцией во время исполнения Веркой Сердючкой с песней Russia goodbye

Видео с фрагментом выступления Сердючки и с реакцией на это Макаревича, Пугачевой и Галкина у себя в Instagram разместила жена Макаревича Эйнат Кляйн. Она сопроводила видео в виде синего и желтого сердец.

Напомним, что фестиваль Laima RendezVous в Юрмале Лайма Вайкуле в этом году посвятила Украине. Нашу страну Вайкуле активно поддерживает с самого начала полномасштабного вторжения россии. Часть заработанных денег от фестиваля Вайкуле передаст в поддержку Украине. Отметим, что на фестиваль к Вайкуле приехали и ее близкие друзья Максим Галкин и Алла Пугачева, которые тоже поддерживают Украину. Каждый день фестиваля 74-летняя Пугачева удивляла присутствующих неожиданными и смелыми образами.

Читайте также: