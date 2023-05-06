Алла Пугачева появилась в Москве на похоронах Валентина Юдашкина

Российская примадонна Алла Пугачева официально появилась в Москве на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Ранее в РосСМП активно распространяли слухи, что Алла Борисовна специально прилетела в россию, чтобы провести друга в последний путь. Теперь же эта информация получила подтверждение.

В сети появились фото и видео с церемонии прощания с модельером, на которой присутствует Пугачева. Артистка была в черном длинном платье, черном пальто и черных ботинках. Образ звезда дополнила белым жемчугом, черными очками и черной шляпой.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина в Москве

Певица была замечена сама без своего мужа Максима Галкина, который, скорее всего, остался с 9-летними детьми в Израиле.

Отметим, что на похоронах Юдашкина также присутствуют артисты-путинисты, такие как Надежда Бабкина, Олег Газманов, Стас Михайлов и другие. Многие из них открыто критиковали Пугачеву за ее позицию и даже позволяли говорить себе позорные слова в сторону российской примадонны.

Напомним, что Валентин Юдашкин скончался 2 мая. Модельер с 2016 года боролся с раком почки, который дал метастазы в мозг.

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин

Алла Пугачева приехала в Россию

Как известно, Алла Пугачева на днях приехала в россию, чтобы провести в последний путь своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина. В начале полномасштабной войны Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным и их 9-летними детьми уехали из россии в Израиль. Галкин открыто осуждает действия российских властей и неоднократно выражал поддержку Украине. Из-за позиции шоумена признали "иноагентом" в россии и начали разрывать контракты и сотрудничество.

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